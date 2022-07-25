Ракети, артилерія, РСЗВ: війська РФ вночі масово обстріляли Дніпропетровську область

Російські війська вночі з використанням ракет, РСЗВ і ствольної артилерії атакували Дніпропетровську область, вдарили по трьох районах – Нікопольському, Дніпровському і Криворізькому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченко.

Нікопольський район окупанти кілька разів накрили вогнем з РСЗВ, випустивши близько 40 реактивних снарядів. Під удар потрапили Марганецька та Мировська громади. В останній пошкоджено шість приватних будинків і газовідвід, поранена 10-річна дівчинка.

Дві ракети влучили по сільгосппідприємству в Любимівській громаді Дніпровського району, що викликало загоряння двох ангарів. Пожежу вже ліквідовано, ніхто не постраждав.

У Криворізькому районі війська РФ обстріляли зі ствольної артилерії Зеленодольську громаду, обійшлося без руйнувань і постраждалих.