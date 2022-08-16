Ракетный удар по Житомирской области: россияне атаковали военный аэродром

Во вторник, 16 августа, россияне нанесли ракетный удар по военному аэродрому в Житомирской области. Атака была проведена с территории Беларуси.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушное командование "Центр" в Facebook.
По информации командования, россияне подняли самолеты на территории Беларуси и, пытаясь замаскировать авиационную активность под тренировочные полеты, выпустили две управляемые ракеты X-59 по военному аэродрому в Житомирской области.
В результате атаки оккупантов была повреждена взлетно-посадочная полоса и несколько единиц автомобильной техники. Среди военных жертв нет, поскольку все находились в укрытии.
Напомним о ракетном ударе россиян по Житомирской области стало известно сегодня, 16 августа, днем.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.