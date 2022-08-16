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Российские оккупанты нанесли ракетные удары по Житомирской области

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Вторник 16 августа 2022 13:34
Российские оккупанты нанесли ракетные удары по Житомирской области Фото: Российские оккупанты нанесли ракетные удары по Житомирской области (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Во вторник, 16 августа, российские оккупанты нанесли ракетные удары по Житомирской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Житомирской ОВА Виталия Бунечко в Telegram.

"На территории Житомирского района подтверждены два взрыва в результате ракетного удара", - написал он.

Бунечко сообщил, что дополнительная информация будет предоставлена позже.

Позже глава ОВА сообщил, что предварительно, ракеты были выпущены с территории Беларуси.

Напомним, в ночь на 16 августа российские военные обстреляли Славянск Донецкой области.

Кроме того, оккупанты ударили по Николаевской области. В результате погиб один человек, еще один получил ранения.

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