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Ракетний удар по Житомирській області: росіяни атакували військовий аеродром

Ілюстративне фото: росіяни завдали ракетного удару по військовому аеродрому в Житомирській області (facebook.com)
Автор: Іван Носальський

У вівторок, 16 серпня, росіяни завдали ракетного удару по військовому аеродрому в Житомирській області. Атака була проведена з території Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повітряне командування "Центр" в Facebook.

За інформацією командування, росіяни підняли літаки на території Білорусі і, намагаючись замаскувати авіаційну активність під тренувальні польоти, випустили дві керовані ракети X-59 по військовому аеродрому в Житомирській області.

В результаті атаки окупантів була пошкоджена злітно-посадкова смуга і кілька одиниць автомобільної техніки. Серед військових жертв немає, оскільки всі перебували в укритті.

Нагадаємо про ракетний удар росіян по Житомирській області стало відомо сьогодні, 16 серпня, вдень.

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Житомирракетный ударВійна Росії проти України