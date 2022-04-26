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Ракетный удар по Запорожью: стали известны подробности

Фото: один человек погиб, а еще один ранен в результате ракетного удара по Запорожью (nationalinterest)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 26 апреля в Запорожье две управляемые ракеты РФ попали в предприятие, есть повреждения и разрушения. Предварительно известно об одном погибшем и раненом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Запорожской области.

"Сейчас известно, что утром на территорию одного из предприятий города попали две рашистские управляемые ракеты. Третья ракета разорвалась в воздухе. Повреждения и разрушения получили инфраструктурные объекты предприятия. На месте работают все соответствующие службы", - говорится в сообщении.

Как информируют в ОВА, по предварительной информации известно об одном погибшем и одном раненом.

"Сейчас продолжается ликвидация последствий происшествия, поэтому количество пострадавших может быть уточнено", - отмечают в сообщении.

Напомним, российские оккупанты сегодня, 26 апреля рано утром, обстреляли Запорожье, предварительно сообщалось о "прилетах".

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