Ракетний удар по Запоріжжю: стали відомі подробиці

"Наразі відомо, що вранці на територію одного з підприємств міста влучили дві рашистські керовані ракети. Третя ракета розірвалася у повітрі. Пошкоджень та руйнацій зазнали інфраструктурні об’єкти підприємства. На місці працюють усі відповідні служби", - йдеться в повідомленні.

Як інформують в ОВА, за попередньою інформацією відомо щодо одного загиблого та одного пораненого.

"Наразі триває ліквідація наслідків події, тому кількість постраждалих може бути уточнена", - зазначають в повідомленні.

Нагадаємо, російські окупанти сьогодні, 26 квітня рано вранці, обстріляли Запоріжжя, попередньо повідомлялося про "прильоти".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.