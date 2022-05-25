Ракетный удар по Запорожью: повреждено более 60 домов, есть жертва и раненые

"Сейчас известно об одной погибшей и трех раненых в результате утренних вражеских обстрелов г. Запорожье. Только в частном секторе города, по предварительной информации, известно о 62 поврежденных домах", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня российские войска атаковали Запорожье. Утром оккупанты запустили по городу четыре ракеты, из которых одну ПВО удалось сбить.

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