Ракетний удар по Запоріжжю: пошкоджено понад 60 будинків, є жертва та поранені

"Наразі відомо щодо однієї загиблої та трьох поранених внаслідок вранішніх ворожих обстрілів м. Запоріжжя. Тільки в приватному секторі міста, за попередньою інформацією, відомо щодо 62 пошкоджених будинків", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні російські війська атакували Запоріжжя. Вранці окупанти запустили по місту чотири ракети, з яких одну ППО вдалося збити.

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