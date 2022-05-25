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Ракетний удар по Запоріжжю: пошкоджено понад 60 будинків, є жертва та поранені

Фото: окупанти запустили ракети по Запоріжжю (facebook.com)
Автор: Марія Кучерявець

Внаслідок ракетних ударів ранком по Запоріжжю загинула одна людина, ще троє поранені. Також понад 60 будинків у приватному секторі зазнали пошкоджень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Запорізької ОВА.

"Наразі відомо щодо однієї загиблої та трьох поранених внаслідок вранішніх ворожих обстрілів м. Запоріжжя. Тільки в приватному секторі міста, за попередньою інформацією, відомо щодо 62 пошкоджених будинків", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні російські війська атакували Запоріжжя. Вранці окупанти запустили по місту чотири ракети, з яких одну ППО вдалося збити.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Запоріжжяракетный удар