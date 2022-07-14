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Ракетний удар по Запоріжжю: кількість поранених збільшилася

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Запоріжжя, Четвер 14 липня 2022 10:35
Ракетний удар по Запоріжжю: кількість поранених збільшилася Фото: через ракетний удар по Запоріжжю поранені 16 людей (t.me/starukhofficial)
Автор: Марія Кучерявець

Кількість поранених внаслідок ракетного удару по підприємству в Запоріжжі становить 16. Жертв внаслідок ворожої атаки немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря Запорізької міськради Анатолія Куртєва в ефірі телемарафону.

"Вчора у нас було два ракетних прильоти по одному з підприємств нашого міста. Постраждали 16 осіб, їм одразу надали медичну допомогу. П'ятеро отримали її амбулаторно, а решту - госпіталізували, у них різні ступені тяжкості поранень, але загрози життю немає", - розповів Куртєв.

Ракетний удар по Запоріжжю

Нагадаємо, вчора російські війська випустили дві крилаті ракети по підприємству в Запоріжжі. Спочатку місцева влада повідомляла про 12 поранених, при цьому в Офісі генпрокурора говорили про 14.

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Запоріжжя ракетный удар Війна Росії проти України
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