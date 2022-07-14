Ракетный удар по Виннице: число жертв продолжает расти, уже трое детей

Число жертв ракетного удара по Виннице продолжает расти. Уже известно о 20 погибших, среди них трое детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко в Telegram .

"Пока известно о 20 погибших из-за ракетного удара по городу, среди них трое детей. 90 человек обратились за помощью в медицинские учреждения", - написал он.

Замглавы ОП добавил, что россияне ударили по центру Винницы крылатыми ракетами "Калибр", запустив их с подлодки в акватории Черного моря.