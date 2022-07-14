Ракетний удар по Вінниці: кількість жертв продовжує зростати, вже троє дітей

Кількість жертв ракетного удару по Вінниці продовжує зростати. Вже відомо про 20 загиблих, серед них троє дітей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка в Telegram.
"Поки відомо про 20 загиблих через ракетний удар по місту, серед них троє дітей. 90 осіб звернулися за допомогою до медичних установ", - написав він.
Заступник голови ОП додав, що росіяни вдарили по центру Вінниці крилатими ракетами "Калібр", запустивши їх з підводного човна в акваторії Чорного моря.
Нагадаємо, сьогодні російські окупанти завдали ракетного удару по центру Вінниці. Всього в місті зафіксували три Прильоти, ворог потрапив в офісну будівлю, також постраждали і житлові будинки.
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