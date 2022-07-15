Ракетный удар по университетам Николаева: количество раненых увеличилось
Количество пострадавших в результате ракетных ударов по университетам Николаева выросло с двух до четырех человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевского облсовета Анну Замазееву в Telegram.
По ее словам, в результате атаки российских оккупантов разрушениям подверглись не только ВУЗы, но и объекты гражданской инфраструктуры и жилые дома. Четверо раненых были доставлены в медучреждения. Детей среди пострадавших нет.
Всего за минувшие сутки в результате обстрелов врага ранения получили 13 человек. В больницах Николаевской области находятся 326 пациентов, пострадавших от рук оккупантов.
Напомним, что сегодня утром российские войска выпустили 10 ракет по Николаеву. Под обстрел попали два крупнейших университета города.
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