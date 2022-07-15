Ракетный удар по университетам Николаева: количество раненых увеличилось

Количество пострадавших в результате ракетных ударов по университетам Николаева выросло с двух до четырех человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевского облсовета Анну Замазееву в Telegram .

По ее словам, в результате атаки российских оккупантов разрушениям подверглись не только ВУЗы, но и объекты гражданской инфраструктуры и жилые дома. Четверо раненых были доставлены в медучреждения. Детей среди пострадавших нет.

Всего за минувшие сутки в результате обстрелов врага ранения получили 13 человек. В больницах Николаевской области находятся 326 пациентов, пострадавших от рук оккупантов.