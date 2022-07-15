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Ракетный удар по университетам Николаева: количество раненых увеличилось

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Николаев, Пятница 15 июля 2022 13:37
Ракетный удар по университетам Николаева: количество раненых увеличилось Фото: число раненых в результате ракетного удара по Николаеву возросло до 4 (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Наталья Юрченко

Количество пострадавших в результате ракетных ударов по университетам Николаева выросло с двух до четырех человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевского облсовета Анну Замазееву в Telegram.

По ее словам, в результате атаки российских оккупантов разрушениям подверглись не только ВУЗы, но и объекты гражданской инфраструктуры и жилые дома. Четверо раненых были доставлены в медучреждения. Детей среди пострадавших нет.

Всего за минувшие сутки в результате обстрелов врага ранения получили 13 человек. В больницах Николаевской области находятся 326 пациентов, пострадавших от рук оккупантов.

Напомним, что сегодня утром российские войска выпустили 10 ракет по Николаеву. Под обстрел попали два крупнейших университета города.

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