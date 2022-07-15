Ракетний удар по університетах Миколаєва: кількість поранених збільшилась

Кількість постраждалих внаслідок ракетних ударів по університетах Миколаєва виросла з двох до чотирьох осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Миколаївської облради Ганну Замазєєву в Telegram .

За її словами, в результаті атаки російських окупантів руйнувань зазнали не лише ВНЗ, але й об'єкти цивільної інфраструктури та житлові будинки. Четверо поранених були доправлені у медзаклади. Дітей серед постраждалих немає.

Всього за минулу добу внаслідок обстрілів ворога поранення отримали 13 осіб. В лікарнях Миколаївської області знаходяться 326 пацієнтів, які постраждали від рук окупантів.