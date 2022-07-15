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Ракетний удар по університетах Миколаєва: кількість поранених збільшилась

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Миколаїв, П'ятниця 15 липня 2022 13:37
Ракетний удар по університетах Миколаєва: кількість поранених збільшилась Фото: кількість поранених унаслідок ракетного удару по Миколаєву зросла до 4 (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Наталія Юрченко

Кількість постраждалих внаслідок ракетних ударів по університетах Миколаєва виросла з двох до чотирьох осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Миколаївської облради Ганну Замазєєву в Telegram.

За її словами, в результаті атаки російських окупантів руйнувань зазнали не лише ВНЗ, але й об'єкти цивільної інфраструктури та житлові будинки. Четверо поранених були доправлені у медзаклади. Дітей серед постраждалих немає.

Всього за минулу добу внаслідок обстрілів ворога поранення отримали 13 осіб. В лікарнях Миколаївської області знаходяться 326 пацієнтів, які постраждали від рук окупантів.

Нагадаємо, що сьогодні зранку російські війська випустили 10 ракет по Миколаєву. Під обстріл потрапили два найбільших університети міста.

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