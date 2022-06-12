Ракетный удар по Тернопольской области: пострадали более 20 человек, среди них дети

По его словам, в результате ракетного удара был ранен 12-летний ребенок. Среди пострадавших - шесть женщин. Их состояние стабильное.

Также в результате обстрела частично разрушен военный объект и четыре дома.

Кроме того, одна из ракет попала в газовую трубу, из-за чего в городе сейчас нет газа.

Труш пообещал, что газоснабжение восстановят сегодня.