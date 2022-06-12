Ракетный удар по Тернопольской области: пострадали более 20 человек, среди них дети

В результате вчерашнего ракетного удара по Черткову Тернопольской области пострадали 22 человека. Среди них также дети.
Об этом заявил глава Тернопольской ОВА Владимир Труш, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.
По его словам, в результате ракетного удара был ранен 12-летний ребенок. Среди пострадавших - шесть женщин. Их состояние стабильное.
Также в результате обстрела частично разрушен военный объект и четыре дома.
Кроме того, одна из ракет попала в газовую трубу, из-за чего в городе сейчас нет газа.
Труш пообещал, что газоснабжение восстановят сегодня.
Напомним, 11 июня в Тернопольской области во время воздушной тревоги прогремели взрывы. После чего стало известно, что в городе Черткове отключили газ. Причиной тому стали работы по ликвидации последствий взрыва.
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