Ракетний удар по Тернопільській області: постраждали понад 20 осіб, серед них діти

За його словами, в результаті ракетного удару була поранена 12-річна дитина. Серед постраждалих - шість жінок. Їх стан стабільний.

Також в результаті обстрілу частково зруйнований військовий об'єкт і чотири будинки.

Крім того, одна з ракет потрапила в газову трубу, через що в місті зараз немає газу.

Труш пообіцяв, що газопостачання відновлять сьогодні.