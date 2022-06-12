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Ракетний удар по Тернопільській області: постраждали понад 20 осіб, серед них діти

Фото: у Чорткові через ракетний удар постраждали 22 людини (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

В результаті вчорашнього ракетного удару по Чорткову Тернопільської області постраждали 22 людини. Серед них також діти.

Про це заявив голова Тернопільської ОВВА Володимир Труш, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

За його словами, в результаті ракетного удару була поранена 12-річна дитина. Серед постраждалих - шість жінок. Їх стан стабільний.

Також в результаті обстрілу частково зруйнований військовий об'єкт і чотири будинки.

Крім того, одна з ракет потрапила в газову трубу, через що в місті зараз немає газу.

Труш пообіцяв, що газопостачання відновлять сьогодні.

Нагадаємо, 11 червня в Тернопільській області під час повітряної тривоги прогриміли вибухи. Після чого стало відомо, що в місті Чорткові відключили газ. Причиною тому стали роботи з ліквідації наслідків вибуху.

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