Ракетный удар по Тернопольской области: известно о пострадавших, среди них дети

"О ситуации на Чортковщине. К счастью жертв нет. Всю ночь оказывали помощь пострадавшим, среди которых - дети", написал Труш.

По его словам, сейчас продолжаются работы над ликвидацией разрушений и фиксацией поврежденного имущества гражданских лиц.

"В 10:00 буду общаться со СМИ, где вместе со спасателями сообщим о пострадавших и масштабах разрушений", - анонсировал Труш.

Удар по Черткову

Напомним, вчера, 11 июня в Тернопольской области во время воздушной тревоги прогремели взрывы. После чего стало известно, что в городе Черткове отключили газ. Причиной тому стали работы по ликвидации последствий взрыва.

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