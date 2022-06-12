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Ракетний удар по Тернопільській області: відомо про постраждалих, серед них діти

Фото: голова Тернопільської ОВА Володимир Труш (oblast-te.com.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Внаслідок вчорашнього ракетного удару по Чорткову Тернопільської області є постраждалі, серед яких і діти. Їм всю ніч надавали меддопомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Тернопільської ОВА Володимира Труша в Telegram.

"Про ситуацію на Чортківщині. На щастя жертв немає. Усю ніч надавали допомогу постраждалим, серед яких, - діти", написав Труш.

За його словами, зараз тривають роботи над ліквідацією руйнувань та фіксацією пошкодженого майна цивільних громадян.

"О 10:00 спілкуватимусь зі ЗМІ, де разом з рятувальниками повідомимо про потерпілих та масштаби руйнувань", - анонсував Труш.

Удар по Чорткову

Нагадаємо, вчора, 11 червня у Тернопільській області під час повітряної тривоги прогриміли вибухи. Після чого стало відомо, що в місті Чорткові відключили газ. Причиною тому стали роботи з ліквідації наслідків вибуху.

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Тернопольская областьракетный удар