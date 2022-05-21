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Ракетный удар по Ровенской области: есть пострадавшие

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Суббота 21 мая 2022 15:50
Ракетный удар по Ровенской области: есть пострадавшие Фото: ракетный удар по Ровенской области (Андрей Коваль, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Ровенской области. Стало известно о шестерых пострадавших.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Ровенской областной военной администрации Виталия Коваля.

Как отметил Коваль, пострадавшим уже оказали медицинскую помощь и их жизни ничего не угрожает.

"Так как это объект военной инфраструктуры, подробности разглашать не будем. Погибших нет, шесть человек получили повреждения. Всем им была оказана медицинская помощь в учреждениях области. Состояние пострадавших стабильное", - заявил Коваль.

В то же время глава Ровенской ОВА призвал местных воздержаться от массовых мероприятий в течение следующих 24 часов из-за угрозы ракетных ударов по области.

Напомним, РБК-Украина писало о том, оккупанты попали ракетой по объекту военной инфраструктуры Ровенской области.

Также сегодня наша ПВО сбила вражескую ракету в районе города Немиров в Винницкой области

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