Ракетний удар по Рівненській області: є постраждалі

Російські окупанти завдали ракетного удару по Рівненській області . Стало відомо про шістьох постраждалих.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Рівненської обласної військової адміністрації Віталія Коваля.

Як відзначив Коваль, постраждалим вже надали медичну допомогу й їх життю нічого не загрожує.

"Так як це об'єкт військової інфраструктури, подробиці розголошувати не будемо. Загиблих немає, шість людей отримали ушкодження. Усім їм була надана медична допомога в закладах області. Стан постраждалих стабільний", - заявив Коваль.

Водночас голова Рівненської ОВА закликав місцевих утриматись від масових заходів впродовж наступних 24 годин через загрозу ракетних ударів по області.