ru ua
Сб, 21 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Ракетний удар по Рівненській області: є постраждалі

Новость на русском →
Субота 21 травня 2022 15:50
Ракетний удар по Рівненській області: є постраждалі Фото: ракетний удар по Рівненській області (Андрій Коваль, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти завдали ракетного удару по Рівненській області. Стало відомо про шістьох постраждалих.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Рівненської обласної військової адміністрації Віталія Коваля.

Як відзначив Коваль, постраждалим вже надали медичну допомогу й їх життю нічого не загрожує.

"Так як це об'єкт військової інфраструктури, подробиці розголошувати не будемо. Загиблих немає, шість людей отримали ушкодження. Усім їм була надана медична допомога в закладах області. Стан постраждалих стабільний", - заявив Коваль.

Водночас голова Рівненської ОВА закликав місцевих утриматись від масових заходів впродовж наступних 24 годин через загрозу ракетних ударів по області.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, окупанти влучили ракетою по об'єкту військової інфраструктури Рівненської області.

Також сьогодні наша ППО збила ворожу ракету в районі міста Немирів у Вінницькій області

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна Російська Федерація
NEWS
"Я хотів би, щоб Росії вистачило розуму". Зеленський розповів, яким бачить вирішення питання Донбасу
"Я хотів би, щоб Росії вистачило розуму". Зеленський розповів, яким бачить вирішення питання Донбасу
DAILY
Руїни, "Бермуди" і подарунок від Путіна. Як виглядає і чим живе воєнний Харків
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Руїни, "Бермуди" і подарунок від Путіна. Як виглядає і чим живе воєнний Харків