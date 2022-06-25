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Ракетный удар пришелся по СТО и автомойке в Сарнах, погибли три человека

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Ровенская область, Суббота 25 июня 2022 22:01
Ракетный удар пришелся по СТО и автомойке в Сарнах, погибли три человека Фото: начальник Ровенской ОВА Виталий Коваль (gordonua)
Автор: Сергей Новиков

Российские войска нанесли ракетный удар по Сарнам (Ровенская область), на данный момент известно о трех погибших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Ровенской областной военной администрации Виталия Коваля.

"За моей спиной последствия ракетных ударов по городу Сарны Ровенской области. Две ракеты попали в объекты гражданской инфраструктуры - это СТО и с мойкой и еще один комплекс по ремонту автомобилей. По предварительным данным, трое погибших, четверо потерпевших находятся в больницах", - отметил он.

По его словам, двое пострадавших в тяжелом состоянии. Под завалами еще могут быть люди.

Напомним, ранее сообщалось, что российские войска ударили ракетами по Ровенской области.

Кроме того, ракетами были атакованы несколько зданий и больница в Краснопольской общине Сумской области.

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