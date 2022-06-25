Ракетный удар пришелся по СТО и автомойке в Сарнах, погибли три человека

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Ровенской областной военной администрации Виталия Коваля.

"За моей спиной последствия ракетных ударов по городу Сарны Ровенской области. Две ракеты попали в объекты гражданской инфраструктуры - это СТО и с мойкой и еще один комплекс по ремонту автомобилей. По предварительным данным, трое погибших, четверо потерпевших находятся в больницах", - отметил он.

По его словам, двое пострадавших в тяжелом состоянии. Под завалами еще могут быть люди.