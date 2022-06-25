Ракетний удар припав по СТО та автомийці в Сарнах, загинули три особи
Російські війська завдали ракетного удару по Сарнах (Рівненська область), на даний момент відомо про трьох загиблих.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Рівненської обласної військової адміністрації Віталія Коваля.
"За моєю спиною наслідки ракетних ударів по місту Сарни Рівненської області. Дві ракети влучили в об'єкти цивільної інфраструктури - це СТО і з мийкою і ще один комплекс з ремонту автомобілів. За попередніми даними, троє загиблих, четверо потерпілих перебувають у лікарнях", - зазначив він. він.
За його словами, двоє постраждалих у тяжкому стані. Під завалами можуть бути ще люди.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські війська вдарили ракетами по Рівненській області.
Крім того, ракетами були атаковані кілька будівель та лікарня у Краснопільській громаді Сумської області.
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