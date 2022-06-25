ru ua
Вс, 26 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Обстрел Сумской области: названы последствия атаки россиян

Новина українською →
Сумская область, Суббота 25 июня 2022 21:39
Обстрел Сумской области: названы последствия атаки россиян Фото: названы последствия атаки россиян по Сумской области (t.me/Zhyvytskyy)
Автор: Иван Носальский

В результате дневного ракетного обстрела Сумской области из вертолетов разрушены ряд зданий, в том числе больница.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

"Почти в полдень, два российских вертолета, не залетая на территорию Украины, выпустили шесть ракет по одному из сел (Краснопольской громады - ред.). В результате разрушена и повреждена гражданская инфраструктура: больница, дом культуры, библиотека, школа", - рассказал Живицкий.

Также он добавил, что россияне скинули два боеприпаса на территорию громады при помощи беспилотников.

Обстрел Сумской области: названы последствия атаки россиянПоследствия атаки россиян по Сумской области (t.me/Zhyvytskyy)

Напомним, сегодня около 13:00 стало известно, что два российских вертолета обстреляли приграничье Сумской области. Враг совершил шесть ударов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Сумская область
NEWS
Украина получит от Германии 1 млрд евро через МВФ: на что пойдут деньги
Украина получит от Германии 1 млрд евро через МВФ: на что пойдут деньги
DAILY
Вадим Скибицкий, ГУР Минобороны: Путин понимает, что это будет война на истощение
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Вадим Скибицкий, ГУР Минобороны: Путин понимает, что это будет война на истощение