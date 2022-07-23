Ракетний удар по порту Одеси: з'явилися фото і відео наслідків

Фото: з'явилися фото та відео сьогоднішнього обстрілу росіян Одеського морського порту (скриншот з відео t.me/suspilneodesa)

Сьогодні, 23 липня, росіяни атакували Одеський морський порт ракетами. У мережі з'явилося відео і фото наслідків обстрілу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Одеса".

На відео рятувальники ліквідовують пожежу, яка пошкодила інфраструктуру Одеського морського торгового порту. Він спалахнув після удару росіян. Наслідки обстрілу Одеського порту (t.me/suspilneodesa)