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Ракетний удар по порту Одеси: з'явилися фото і відео наслідків

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Одеса, Субота 23 липня 2022 20:53
Ракетний удар по порту Одеси: з'явилися фото і відео наслідків Фото: з'явилися фото та відео сьогоднішнього обстрілу росіян Одеського морського порту (скриншот з відео t.me/suspilneodesa)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 23 липня, росіяни атакували Одеський морський порт ракетами. У мережі з'явилося відео і фото наслідків обстрілу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Одеса".

На відео рятувальники ліквідовують пожежу, яка пошкодила інфраструктуру Одеського морського торгового порту. Він спалахнув після удару росіян.

Ракетний удар по порту Одеси: з'явилися фото і відео наслідківРакетний удар по порту Одеси: з'явилися фото і відео наслідківРакетний удар по порту Одеси: з'явилися фото і відео наслідківНаслідки обстрілу Одеського порту (t.me/suspilneodesa)

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що в результаті ракетного удару по Одеському морському торговому порту є постраждалі.

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Війна Росії проти України Одеса ракетный удар
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