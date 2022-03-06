UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Под ракетный удар попал частный сектор в Коростене, есть погибший и раненые

Автор: Юлия Бойко

Российские войска в ночь на 6 марта нанесли ракетный удар по Коростеню Житомирской области. Известно о гибели одного человека, еще двое ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что в результате удара по частному сектору в Коростене погиб один человек и двое травмированы.

"Разрушены 10 частных жилых домов с последующим горением 1 здания. Спасены 5 детей из подвального помещения. От ГСЧС привлечены 11 человек и 2 единицы техники", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, что российские войска нанесли ракетный удар по частному сектору в Овруче Житомирской области, в результате разрушены 30 домов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЖитомирВойна России против Украины