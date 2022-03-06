RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Під ракетний удар потрапив приватний сектор у Коростені, є загиблий та поранені

Автор: Юлія Бойко

Російські війська в ніч на 6 березня завдали ракетного удару по Коростеню Житомирської області. Відомо про загибель однієї особи, ще двоє поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що в результаті удару по приватному сектору в Коростені загинула одна особа і двоє травмовані.

"Зруйновано 10 приватних житлових будинків з подальшим горінням 1 будівлі. Врятовано 5 дітей з підвального приміщення. Від ДСНС залучено 11 осіб та 2 одиниці техніки", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські війська завдали ракетного удару по приватному сектору в Овручі Житомирської області, в результаті зруйновано 30 будинків.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЖитомирВійна Росії проти України