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Ракетний удар по Одесі. В результаті пошкоджено об'єкт інфраструктури, постраждалих немає

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Одеса, Субота 21 травня 2022 08:05
Ракетний удар по Одесі. В результаті пошкоджено об'єкт інфраструктури, постраждалих немає Одеса (Фото: facebook.com/pragmatika)
Автор: Константин Широкун

Російські війська завдали ракетного удару по одному з об'єктів інфраструктури Одеси. Незважаючи на руйнування об'єкта, ніхто не постраждав. Про це повідомив спікер Одеської ОВА Сергій Братчук.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сергія Братчука.

"Ворог продовжує обстріл об'єктів інфраструктури та цивільного населення з метою залякування. Напередодні було завдано удару по одному з об'єктів інфраструктури в області. Сталося певне руйнування, але рятувальники вчасно виконали свою роботу, тому у постраждалих немає. Наслідки удару для мирного населення відсутні", - заявив Братчук.

Нагадаємо, РБК-Україна також писало про те, що, сьогодні, 20 травня, російські окупанти вже обстрілювали Одеську область. Ракета потрапила до вбиральні.

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Одеса ракетный удар Вторгнення Росії до України
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