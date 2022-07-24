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Ракетный удар по Одессе подрывает доверие к обязательствам России, - Госдеп

Фото: государственный секретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Ракетный удар по порту Одессы подрывает доверие к обязательствам, взятым на себя Российской Федерацией.

Об этом заявил Госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter.

По его словам, Соединенные Штаты решительно осуждают ракетный удар России по Одесскому порту. Блинкен также отметил, что случившееся подрывает усилия по доставке еды голодающим и доверие к обязательствам России, которые разрешают украинский экспорт.

Напомним, 23 июля Россия запустила четыре крылатые ракеты из акватории Черного моря по Одесскому порту, но две удалось сбить. Также известно, что в результате удара есть раненые.

Турция заявила, что удар на следующий день после подписания соглашения о "зерновом коридоре" вызывает обеспокоенность, но Россия отрицает свою причастность к ракетной атаке.

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