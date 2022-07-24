RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ракетний удар по Одесі підриває довіру до зобов'язань Росії, - Держдеп

Фото: Державний секретар США Ентоні Блінкен (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Ракетний удар по порту Одеси підриває довіру до зобов'язань, взятих на себе Російською Федерацією.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter.

За його словами, Сполучені Штати рішуче засуджують ракетний удар Росії по Одеському порту. Блінкен також зазначив, що те, що трапилося підриває зусилля з доставки їжі голодуючим і довіру до зобов'язань Росії, які дозволяють український експорт.

Нагадаємо, 23 липня Росія запустила чотири крилаті ракети з акваторії Чорного моря по Одеському порту, але дві вдалося збити. Також відомо, що в результаті удару є поранені.

Туреччина заявила, що удар на наступний день після підписання Угоди про "зерновий Коридор" викликає стурбованість, але Росія заперечує свою причетність до ракетної атаки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиВторгнення Росії до України