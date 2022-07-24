Ракетний удар по Одесі підриває довіру до зобов'язань Росії, - Держдеп

Ракетний удар по порту Одеси підриває довіру до зобов'язань, взятих на себе Російською Федерацією.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter .

За його словами, Сполучені Штати рішуче засуджують ракетний удар Росії по Одеському порту. Блінкен також зазначив, що те, що трапилося підриває зусилля з доставки їжі голодуючим і довіру до зобов'язань Росії, які дозволяють український експорт.

Нагадаємо, 23 липня Росія запустила чотири крилаті ракети з акваторії Чорного моря по Одеському порту, але дві вдалося збити. Також відомо, що в результаті удару є поранені.

Туреччина заявила, що удар на наступний день після підписання Угоди про "зерновий Коридор" викликає стурбованість, але Росія заперечує свою причетність до ракетної атаки.

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