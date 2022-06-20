Ракетный удар по нефтебазе под Днепром: число жертв выросло, пожар тушат уже 42 часа

В результате обстрела российскими военными нефтебазы Новомосковского района Днепропетровской области погибли уже три человека. Еще одно тело нашли спасатели в понедельник, 20 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

"Работают уже более 42 часов", - добавил Резниченко.

По его словам, пожарные продолжают усмирять пламя.

"Ракетный удар по нефтебазе в Новомосковском районе унес жизни трех человек. Только что спасатели нашли тело третьего погибшего", - написал он.

Напомним, что в субботу, 18 июня, вечером российские военные обстреляли Новомосковский район Днепропетровской области. Враг атаковал нефтебазу. В результате ударов пострадали 14 человек.

До этого сообщалось, что в результате обстрела российскими военными Новомосковского района Днепропетровский области погибли два человека. Один из них скончался в больнице.

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