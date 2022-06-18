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Обстрелы Днепропетровской области: известны первые подробности

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Суббота 18 июня 2022 20:43
Обстрелы Днепропетровской области: известны первые подробности Фото: стали известны подробности обстрелов Днепропетровской области (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Иван Носальский

В субботу, 18 июня, российские военные обстреляли Новомосковский район Днепропетровской области. В результате атак пострадали мирные жители.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровского областного совета Николая Лукашука.

"К вечеру есть несколько "прилетов" в Новомосковском районе. По предварительным данным, есть пострадавшие и масштабные разрушения", - рассказал Лукашук.

Также он добавил, что более детальные подробности будут сообщены позже. Чиновник призвал всех жителей области не игнорировать воздушные тревоги.

Обновлено 20:50

Позже в ОВА сообщили, что россияне тремя ракетами ударили по нефтебазе. Там сейчас сильный пожар. В результате атаки ожоги получили три работника предприятия.

Напомним, ранее стало известно, что в Синельниковском, Новомосковском и Петропавловском районах Днепропетровской области слышны взрывы.

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