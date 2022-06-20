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Ракетний удар по нафтобазі під Дніпром: кількість жертв зросла, пожежу гасять вже 42 години

Фото: обстріл Дніпропетровської області 18 червня (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Наталія Гурковська

Внаслідок обстрілу російськими військовими нафтобази Новомосковського району Дніпропетровської області загинули вже троє людей. Ще одне тіло знайшли рятувальники у понеділок, 20 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Дніпропетровської ОВ Валентина Резніченка.

"Ракетний удар по нафтобазі у Новомосковському районі забрав життя трьох людей. Щойно рятувальники знайшли тіло третього загиблого", - написав він.

За його словами, вогнеборці продовжують утихомирювати полум’я.

"Працюють уже понад 42 години", - додав Резніченко.

Нагадаємо, що у суботу, 18 червня, увечері російські військові обстріляли Новомосковський район Дніпропетровської області. Ворог атакував нафтобазу. В результаті ударів постраждали 14 людей.

До цього повідомлялось, що В результаті обстрілу російськими військовими Новомосковського району Дніпропетровський області загинули дві людини. Одна з них померла у лікарні.

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Дніпропетровська область