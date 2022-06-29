Ракетный удар по многоэтажке в Николаеве: число жертв снова возросло

Число жертв в результате ракетного удара по многоэтажке в Николаеве снова возросло. Известно о пяти погибших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям .

Кроме того, во время аварийно-спасательных работ травмировались двое бойцов ГСЧС. Сейчас работы на месте трагедии продолжаются. К ним привлекли 25 спасателей и семь единиц техники.

Спасатели отмечают, что в результате обстрела ранения получили четыре человека, спасены трое мирных жителей.

Напомним, сегодня утром оккупанты нанесли ракетный удар по Николаеву, в результате чего был полностью разрушен подъезд в жилой многоэтажке.

Позже стало известно, что Россия выпустила по Николаеву 10 ракет за полчаса.

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