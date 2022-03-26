Ракетный удар по Львову: горит промышленный объект

В результате сегодняшнего ракетного удара по Львову произошел пожар на промышленном объекте. Там хранилось топливо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Львова Андрея Садового .

"В результате обстрела горит один из промышленных объектов, где хранится топливо. Жилая инфраструктура не пострадала. На месте работают все соответствующие службы", - рассказал Садовый на странице в Facebook.

Мэр города призвал всех оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.