Ракетный удар по Львову: горит промышленный объект

В результате сегодняшнего ракетного удара по Львову произошел пожар на промышленном объекте. Там хранилось топливо.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Львова Андрея Садового.
"В результате обстрела горит один из промышленных объектов, где хранится топливо. Жилая инфраструктура не пострадала. На месте работают все соответствующие службы", - рассказал Садовый на странице в Facebook.
Мэр города призвал всех оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.
Напомним, в результате ракетного обстрела во Львове пять человек обратились за медицинской помощью.
Больше о военной ситуации в Украине читайте в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.