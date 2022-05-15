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Ракетный удар по Львовской области: разрушен объект возле границы с Польшей

Фото: начальник Львовской областной военной администрации Максим Козицкий (t me kozytskyy_maksym_official)
Автор: Илона Свиридова

Российские войска утром 15 мая нанесли ракетный удар по Львовской области. В результате разрушен военный объект возле границы с Польшей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Львовской областной военной администрации Максима Козицкого.

"Четыре ракеты врага попали в объект военной инфраструктуры в Яворовском районе, недалеко от границы с Польшей. Объект полностью разрушен", - отметил он.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Напомним, ранее сообщалось, что зенитно-ракетные войска над Львовской областью сбили две российские ракеты, которые были выпущены из акватории Черного моря.

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Львовская областьВойна России против Украины