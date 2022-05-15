Ракетний удар по Львівській області: зруйновано об'єкт біля кордону з Польщею

Російські війська вранці 15 травня завдали ракетного удару по Львівській області. В результаті зруйновано військовий об'єкт біля кордону з Польщею.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького.

"Чотири ракети ворога влучили в об'єкт військової інфраструктури в Яворівському районі, недалеко від кордону з Польщею. Об'єкт повністю зруйнований", - зазначив він.

За попередніми даними, жертв і постраждалих немає.