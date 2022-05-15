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Ракетний удар по Львівській області: зруйновано об'єкт біля кордону з Польщею

Фото: начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький (t me kozytskyy_maksym_official)
Автор: Ілона Свиридова

Російські війська вранці 15 травня завдали ракетного удару по Львівській області. В результаті зруйновано військовий об'єкт біля кордону з Польщею.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького.

"Чотири ракети ворога влучили в об'єкт військової інфраструктури в Яворівському районі, недалеко від кордону з Польщею. Об'єкт повністю зруйнований", - зазначив він.

За попередніми даними, жертв і постраждалих немає.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що зенітно-ракетні війська над Львівською областю збили дві російські ракети, які були випущені з акваторії Чорного моря.

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Львівська областьВійна Росії проти України