Ракетний удар по Львівській області: зруйновано об'єкт біля кордону з Польщею

Російські війська вранці 15 травня завдали ракетного удару по Львівській області. В результаті зруйновано військовий об'єкт біля кордону з Польщею.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького.
"Чотири ракети ворога влучили в об'єкт військової інфраструктури в Яворівському районі, недалеко від кордону з Польщею. Об'єкт повністю зруйнований", - зазначив він.
За попередніми даними, жертв і постраждалих немає.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що зенітно-ракетні війська над Львівською областю збили дві російські ракети, які були випущені з акваторії Чорного моря.
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