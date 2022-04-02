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Ракетный удар по Кременчугу: появились подробности

Фото: в результате ракетного удара оккупантов уничтожен Кременчугский НПЗ (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В ночь на 2 апреля оккупанты нанесли ракетно-бомбовые удары по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ). В результате обстрела предприятие не работает.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Полтавской областной военной администрации Дмитрия Лунина.

"Сегодня оккупанты массированно обстреляли Кременчугский НПЗ и близлежащие склады горюче-смазочных материалов", - написал в Telegram глава ОВА.

По его словам, в результате вражеского удара инфраструктура НПЗ уничтожена и предприятие не работает. На заводе продолжается пожар. Его продолжают тушить сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"К счастью, экологической катастрофы нет, ГСЧС контролирует ситуацию", - уточнил Лунин.

Он добавил, что в результате обстрела НПЗ пострадали несколько человек. Они получили ожоги, но угрозы для их жизни нет.

Глава ОВА попросил жителей Полтавской области не выстраиваться в очереди за бензином и не создавать искусственный дефицит. "В Украине - война, ситуация очень сложная, но вполне контролируемая", - отметил он.

Напомним, в ночь на 2 апреля российские захватчики нанесли ракетные удары по Полтаве и Кременчугу.

Отметим, днем 2 апреля обстрелу подвергся Миргород Полтавской области.

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