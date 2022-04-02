RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ракетний удар по Кременчуку: з'явилися подробиці

Фото: в результаті ракетного удару окупантів знищено Кременчуцький НПЗ (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У ніч на 2 квітня окупанти завдали ракетно-бомбових ударів по Кременчуцькому нафтопереробному заводу (НПЗ). В результаті обстрілу підприємство не працює.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Полтавської обласної Військової адміністрації Дмитра Луніна.

"Сьогодні окупанти масовано обстріляли Кременчуцький НПЗ і прилеглі склади паливно-мастильних матеріалів", - написав у Telegram глава ОВА.

За його словами, в результаті ворожого удару інфраструктура НПЗ знищена і підприємство не працює. На заводі триває пожежа. Його продовжують гасити співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"На щастя, екологічної катастрофи немає, ДСНС контролює ситуацію", - уточнив Лунін.

Він додав, що в результаті обстрілу НПЗ постраждали кілька людей. Вони отримали опіки, але загрози для їхнього життя немає.

Глава ОВА попросив жителів Полтавської області не шикуватися в черги за бензином і не створювати штучний дефіцит. "В Україні - війна, ситуація дуже складна, але цілком контрольована", - зазначив він.

Нагадаємо, в ніч на 2 квітня російські загарбники завдали ракетні удари по Полтаві та Кременчуку.

Зазначимо, вдень 2 квітня обстрілу піддався Миргород Полтавської області.

Війна Росії проти України триває 38-й день. Про ситуацію на фронтах і в регіонах - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
КременчукПолтавская областьВійна Росії проти України