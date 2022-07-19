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Ракетный удар по Краматорску: появились уточненные данные по пострадавшим и видео последствий

Фото: последствия обстрела Краматорска 19 июля (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталия Гурковская

В результате обстрела Краматорска во вторник, 19 июля, один человек погиб, еще шесть получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"По выводам взрывотехников, враг применил авиационную крылатую ракету Р-37, - рассказал он. - Повреждены десять многоэтажек в центральной части города".

Кириленко отметил, что оккупанты все чаще наносят ракетные удары по городам в Донецкой области, не оставляя гражданским шансов на спасение.

Как сообщалось, россияне уже дважды обстреляли Краматорск Донецкой области с начала суток, 19 июля. В первый раз, утром, оккупанты попали в промзону, позже - в жилые дома. Изначально сообщалось об одном погибшем и 10 раненых, 5 из которых понадобилась помощь врачей.

Также российские войска 19 июля в очередной раз обстреляли Славянск. В результате вражеских ударов повреждены частные дома. Под завалами остаются люди.

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Краматорск