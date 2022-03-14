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Ракетный удар по Киеву. Как выглядят разрушенные дома на Куреневке и Оболони: фоторепортаж

Автор: RBC.UA

Вражеские войска РФ 19-й день подряд продолжают атаковать Украину обстрелами с земли и воздушными авиаударами.

В понедельник, 14 марта, российские оккупанты совершили попытку нарушить покой столицы Украины, подвергнув ракетным атакам мирные районы Киева.

РБК-Украина показывает последствия попадания снаряда и обломков сбитой ракеты в жилые дома спальных районах столицы.

Вражеские войска РФ 19-й день подряд продолжают атаковать Украину обстрелами с земли и воздушными авиаударами.

В понедельник, 14 марта, российские оккупанты совершили попытку нарушить покой столицы Украины, подвергнув ракетным атакам мирные районы Киева.

Ранним утром снаряд попал в 9-ти этажный жилой дом на Оболони. По уточненным данным, один человек погиб. 10 получили ранения. Из дома эвакуировали около 70 человек.

Эвакуация мирного населения из поврежденного сбитой ракетой дома (фото: facebook.com/MNS.GOV.UA)

Спустя некоторое время обломки ракеты упали на дорогу на Куреневке. Один человек погиб, шесть раненых. Двоих раненых забрала скорая.

Ликвидация последствий попадания сбитой ракеты в жилой дом
(фото: facebook. com/kyivcity.gov.ua)

Полностью уничтожен троллейбус, находившийся без пассажиров.

Вылетели стекла, поврежденные балконы окрестных домов и коммерческие помещения на первых этажах.

Спасатели и бригады скорой работы на месте.

О том, что происходит прямо сейчас в Украине на 19-й день войны читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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