Ракетний удар по Києву. Як виглядають зруйновані будинки на Куренівці та Оболоні: фоторепортаж

Ворожі війська РФ 19-й день поспіль продовжують атакувати Україну обстрілами з землі і повітряними авіаударами.
У понеділок, 14 березня, російські окупанти здійснили спробу порушити спокій столиці України, піддавши ракетним атакам мирні райони Києва.
РБК-Україна показує наслідки попадання снаряда і уламків збитої ракети в житлові будинки спальних районах столиці.
Ворожі війська РФ 19-й день поспіль продовжують атакувати Україну обстрілами з землі і повітряними авіаударами.
У понеділок, 14 березня, російські окупанти здійснили спробу порушити спокій столиці України, піддавши ракетним атакам мирні райони Києва.
Рано вранці снаряд влучив у 9-ти поверховий житловий будинок на Оболоні. За уточненими даними, одна людина загинула. 10 отримали поранення. З будинку евакуювали близько 70 осіб.
Через деякий час уламки ракети впали на дорогу на Куренівці. Одна людина загинула, шестеро поранених. Двох поранених забрала швидка.
Повністю знищено тролейбус, що знаходився без пасажирів.
Вилетіли шибки, пошкоджені балкони навколишніх будинків і комерційні приміщення на перших поверхах.
Рятувальники та бригади швидкої роботи на місці.
Про те, що відбувається прямо зараз в Україні на 19-й день війни читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.