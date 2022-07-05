Ракетный удар по Хмельницкой области: есть пострадавшие

В результате ракетного удара по Хмельницкой области пострадал мужчина. Он получил осколочное ранение, его госпитализировали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
"В результате ракетного удара на территории Ярмолинецкой территориальной общины травмирован один человек, погибших нет", - говорится в сообщении.
Как отметил председатель Ярмолинецкой территориальной общины Андрей Шутяк, у травмированного - осколочное ранение ягодицы, его госпитализировали.
Напомним, сегодня во время воздушной тревоги в Хмельницкой области прогремели взрывы. Мэр Хмельницкого сообщил о "прилетах" в Хмельницком районе.
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