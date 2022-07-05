Ракетний удар по Хмельницькій області: є постраждалі

Внаслідок ракетного удару по Хмельницькій області постраждав чоловік. Він отримав осколкове поранення, його госпіталізували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне ".

Як зазначив голова Ярмолинецької територіальної громади Андрій Шутяк, в травмованого - осколкове поранення сідниці, його госпіталізували.

"Внаслідок ракетного удару на території Ярмолинецької територіальної громади травмувалась одна особа, загиблих немає", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні під час повітряної тривоги у Хмельницькій області пролунали вибухи. Мер Хмельницького повідомив про "прильоти" в Хмельницькому районі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.