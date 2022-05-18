Ракетный удар по Днепру: ранена женщина, разрушен объект инфраструктуры

Российские оккупанты нанесли по Днепру ракетные удары . Одна из ракет была сбита системами противовоздушной обороны ВСУ, а вторая попала по объекту транспортной инфраструктуры. В результате пострадала женщина, были повреждены и разрушены здания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской областной военной администрации Валентина Резниченко .

Войска РФ нанесли ракетный удар по Днепру рано утром 18 мая (фото: t.me/dnipropetrovskaODA)

"Другая ракета попала по объекту транспортной инфраструктуры. Он разрушен", - рассказал глава ОВА.

Отмечается, что обломки сбитой ПВО ракеты упали на частный двор. Ранения получила женщина. Также были повреждены два дома.

"18 мая. 07.25. Тревожная ночь и беспокойное утро. Вражеская атака по Днепру", - говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что 4 мая войска РФ нанесли удар ракетами по Днепру по центру города. Позже в "Укрзализныце" уточнили, что вражеская ракета попала в объект железнодорожной инфраструктуры.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.