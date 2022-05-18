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Ракетный удар по Днепру: ранена женщина, разрушен объект инфраструктуры

Фото: Днепр подвергся ракетному обстрелу (facebook.com)
Автор: Владимир Костырин

Российские оккупанты нанесли по Днепру ракетные удары. Одна из ракет была сбита системами противовоздушной обороны ВСУ, а вторая попала по объекту транспортной инфраструктуры. В результате пострадала женщина, были повреждены и разрушены здания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской областной военной администрации Валентина Резниченко.

"18 мая. 07.25. Тревожная ночь и беспокойное утро. Вражеская атака по Днепру", - говорится в публикации.

Отмечается, что обломки сбитой ПВО ракеты упали на частный двор. Ранения получила женщина. Также были повреждены два дома.

"Другая ракета попала по объекту транспортной инфраструктуры. Он разрушен", - рассказал глава ОВА.

Войска РФ нанесли ракетный удар по Днепру рано утром 18 мая (фото: t.me/dnipropetrovskaODA)

Ранее сообщалось, что 4 мая войска РФ нанесли удар ракетами по Днепру по центру города. Позже в "Укрзализныце" уточнили, что вражеская ракета попала в объект железнодорожной инфраструктуры.

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Днепрракетный ударВойна России против Украины