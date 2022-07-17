Ракетный удар по Днепру: пожар тушили 38 часов, продолжаются поиски пропавшего

На заводе "Южмаш" в Днепре потушили пожар, возникший в результате ракетного удара. Поиски пропавшего человека продолжаются.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко в Telegram.
Пожар в Днепре тушили в течение 38 часов. Найти человека, который был на предприятии во время атаки оккупантов, пока не удалось.
Резниченко отметил, что в результате ракетного удара погибли три человека, еще 16 - получили ранения. Из них семь находятся в больницах.
Напомним, что российская армия вечером 15 июля нанесла ракетный удар по Днепру. Оккупанты ударили по предприятию "Южмаш", которое занимается выпуском ракетно-космической техники.
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