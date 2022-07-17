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Ракетний удар по Дніпру: пожежу гасили 38 годин, продовжуються пошуки зниклого

Фото: у Дніпрі загасили пожежу на заводі "Южмаш" (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

На заводі "Южмаш" у Дніпрі загасили пожежу, яка виникла внаслідок ракетного удару. Пошуки зниклої людини продовжуються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка в Telegram.

Пожежу у Дніпрі гасили протягом 38 годин. Знайти людину, яка була на підприємстві під час атаки окупантів, поки не вдалося.

Резніченко зазначив, що внаслідок ракетного удару загинуло троє осіб, ще 16 людей отримали поранення. З них семеро знаходяться у лікарнях.

Нагадаємо, що російська армія ввечері 15 липня завдала ракетного удару по Дніпру. Окупанти вдарили по підприємству "Южмаш", яке займається випуском ракетно-космічної техніки.

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ДніпроПожежаракетный удар