Ракетний удар по Дніпру: пожежу гасили 38 годин, продовжуються пошуки зниклого

На заводі "Южмаш" у Дніпрі загасили пожежу, яка виникла внаслідок ракетного удару. Пошуки зниклої людини продовжуються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка в Telegram .

Пожежу у Дніпрі гасили протягом 38 годин. Знайти людину, яка була на підприємстві під час атаки окупантів, поки не вдалося.

Резніченко зазначив, що внаслідок ракетного удару загинуло троє осіб, ще 16 людей отримали поранення. З них семеро знаходяться у лікарнях.