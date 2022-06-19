Ракетный удар по Днепропетровской области: количество жертв возросло

В результате обстрела российскими военными Новомосковского района Днепропетровский области погибли два человека. Один из них скончался в больнице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко в Telegram .

"В больнице скончался один из пострадавших из-за ракетной атаки по нефтебазе в Новомосковском районе. Врачи сделали все. Но спасти не удалось", - написал он.

Напомним, накануне вечером российские военные обстреляли Новомосковский район Днепропетровской области. Враг атаковал нефтебазу. Так, изначально сообщалось о трех пострадавших, которых отвезли в больницу, теперь же их количество возросло до 13.

При этом сегодня утром в результате взрыва одного из резервуаров с топливом на нефтебазе погиб спасатель.