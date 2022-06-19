Ракетний удар по Дніпропетровській області: кількість жертв зросла

В результаті обстрілу російськими військовими Новомосковського району Дніпропетровський області загинули дві людини. Один з них помер у лікарні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Дніпропетровської ОВВА Валентина Резніченко в Telegram .

"У лікарні помер один з постраждалих через ракетну атаку по нафтобазі в Новомосковському районі. Лікарі зробили все. Але врятувати не вдалося", - написав він.

Нагадаємо, напередодні увечері російські військові обстріляли Новомосковський район Дніпропетровської області. Ворог атакував нафтобазу. Так, спочатку повідомлялося про трьох постраждалих, яких відвезли в лікарню, тепер же їх кількість зросла до 13.

При цьому сьогодні вранці в результаті вибуху одного з резервуарів з паливом на нафтобазі загинув рятувальник.