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Ракетный удар по Десне: число погибших и пострадавших возросло

Фото: число жертв и травмированных из-за ракетного удара по Десне возросло (facebook.com)
Автор: Мария Кучерявец

В результате ракетного удара российских войск по Десне Черниговской области количество жертв возросло до 11. Пострадавших уже 14.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

"Количество погибших и травмированных людей в результате авиаудара, который утром 17 мая нанесла российская авиация по поселку Десна на Черниговщине, возросло. Так, погибли 11 человек, травмировались 14 (предварительно речь шла о восьми погибших и 12 раненых - ред.)", - говорится в сообщении.

Напомним, российские войска утром 17 мая нанесли ракетный удар по поселку Десна в Черниговской области. Сначала глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус сообщал, что в ходе ракетной атаки было много погибших и раненых.

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Черниговская областьракетный удар