Ракетний удар по Десні: кількість загиблих та постраждалих зросла

Внаслідок ракетного удару російських військ по Десні Чернігівської області кількість жертв зросла до 11. Постраждалих вже 14.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"Кількість загиблих та травмованих людей внаслідок авіаудару, який вранці 17 травня завдала російська авіація по селищу Десна на Чернігівщині, зросла. Так, загинули 11 людей, травмувалися 14 (попередньо йшлося про вісім загиблих та 12 поранених - ред.)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, російські війська вранці 17 травня завдали ракетного удару по селищу Десна в Чернігівській області. Спочатку голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус повідомляв, що в ході ракетної атаки було багато загиблих і поранених.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.