Ракетный удар по аэропорту Днепра: пострадали пятеро спасателей

В результате ракетного удара по аэропорту Днепра 10 апреля есть пострадавшие. Также разрушена прилегающая инфраструктура.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Днепропетровского областного совета Николая Лукашука.
"Три прилета - на территорию аэропорта в областном центре. Разрушена также инфраструктура рядом с аэродромом. Пятеро сотрудников ГСЧС пострадали", - говорится в сообщении.
Кроме того, в Новопавловке погиб один гражданский после того, как взял в руки кассетный боеприпас.
"Я в который раз напоминаю всем отчаянным, что трогать подозрительные предметы запрещено! Увидели боеприпасы - вызывайте полицию и ГСЧС", - добавил Лукашук.
Напомним, ранее сообщалось, что в результате ракетной атаки полностью разрушен аэропорт Днепра.
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