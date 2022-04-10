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Ракетный удар по аэропорту Днепра: пострадали пятеро спасателей

Фото: аэропорт Днепра подвергся ракетной атаке (wikimedia by Gnesener1900)
Автор: Илона Свиридова

В результате ракетного удара по аэропорту Днепра 10 апреля есть пострадавшие. Также разрушена прилегающая инфраструктура.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Днепропетровского областного совета Николая Лукашука.

"Три прилета - на территорию аэропорта в областном центре. Разрушена также инфраструктура рядом с аэродромом. Пятеро сотрудников ГСЧС пострадали", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Новопавловке погиб один гражданский после того, как взял в руки кассетный боеприпас.

"Я в который раз напоминаю всем отчаянным, что трогать подозрительные предметы запрещено! Увидели боеприпасы - вызывайте полицию и ГСЧС", - добавил Лукашук.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате ракетной атаки полностью разрушен аэропорт Днепра.

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